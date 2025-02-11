Гастроэнтеролог Бережная пояснила опасность пропущенного завтрака

Многие люди по утрам ощущают отсутствие аппетита или времени полноценно позавтракать Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, каким образом это сказывается на здоровье. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, организму после просыпания необходима энергия, которую он не получает. Следовательно, отсутствие завтрака в данной ситуации играет отрицательную роль, поскольку организм человека за ночь энергию потратил. Поэтому при отсутствии завтрака организм начинает тратить не жировую ткань, а мышечную ткань, это и сердце в том числе, а жировую как раз накапливает, из-за чего возможность ее расщепления сокращается, что в итоге приводит к ожирению.

Медик подчеркнула, что отсутствие завтрака меняет оценку чувства голода. Так, у тех, кто предпочитает пропустить завтрак, бывает весьма много перекусов. При отсутствии полноценного завтрака утром резко возникает слабость, сонливость, утомляемость и следующий прием пищи начинается уже с неполезных, быстрых углеводов, так как организм желает получить быстрее свою энергию, что серьезно нарушает основной обмен.

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