Гастроэнтеролог Голайдо пояснила пользу стакана воды натощак

Врачи советуют начинать утро со стакана теплой воды. Данный способ очищает кишечник и подготавливает организм к приему пищи. По словам врача-гастроэнтеролога Елены Голайдо, стакан воды натощак служит профилактикой запоров, застоя желчи и помогает сохранять кожу чистой и сияющей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что также стакан теплой воды натощак оказывает положительное влияние на лимфоотток. Более того, при диагностированном гастрите с пониженной кислотностью всегда назначают терапию и водный режим здесь вторичен.

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