Гастроэнтеролог Кардашова назвала причины обострения гастрита в осенний сезон

По словам врача-гастроэнтеролога Софьи Кардашовой, в осенний сезон обострение гастрита становится нередкой проблемой, и этому есть несколько объяснений. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что на обострение оказывают влияние как физиологические, так и психологические факторы. Прежде всего это изменение рациона питания, то есть сокращение в нем объема свежих овощей и фруктов и увеличение в нем тяжелых и жирных блюд. Также происходит ослабление иммунитета, заболеваемость респираторными инфекциями, вследствие чего многие начинают принимать различные лекарственные препараты, оказывающие негативное влияние на слизистую желудка.

По мнению медика, свою роль также играет и эмоциональное состояние, поскольку очень, сопровождающаяся дождями, холодом и мрачными днями, может снижать настроение, вызывать апатию и даже депрессию. Из-за этого многие люди прибегают к еде как к способу поднять настроение, что ведет к перееданию.

Она отметила, что с целью предотвращения обострения гастрита следует отказаться от фастфуда, снеков, газированных напитков и продуктов, содержащих большой объем консервантов и приправ, избегать употребления соусов, включить в рацион больше легкоусвояемых продуктов, вроде овощных супов, нежирных мясных и рыбных блюд, каши. Кроме того, важно принимать лекарственные препараты с осторожностью, избавиться от вредных привычек и работать со стрессом.

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