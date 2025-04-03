Гастроэнтеролог Кардашова пояснила влияние стресса на работу кишечника

Человек, который испытывает стресс, может ощутить дискомфорт не только на уровне психики, также могут проявиться и физические недомогания, включая проблемы с кишечником. Врач-гастроэнтеролог София Кардашова рассказала, как стресс оказывает влияние на его работу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, работу кишечника регулирует вегетативная нервная система, состоящая из симпатического и парасимпатического отделов. При стрессе активируется симпатическая нервная система, тем самым вызывая выброс адреналина и кортизола, которые сужают сосуды в желудочно-кишечном тракте, перенаправляя кровоток к мозгу, сердцу и легким.

Медик пояснила, что в итоге кишечник недополучает питательные вещества и кислород, замедляется перистальтика, ухудшается выделение пищеварительных ферментов. Длительный стресс оказывает негативное влияние на работу всего желудочно-кишечного тракта.

По ее мнению, здоровье кишечника необходимо поддержать с посредством правильных продуктов, а также сбалансированной диеты, богатой клетчаткой.

Ранее был назван продукт, улучшающий работу кишечника.