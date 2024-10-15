Гастроэнтеролог Кашух пояснила вероятную причину массового отравления зефиром в России

По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, зефир может стать причиной пищевого отравления, если были нарушены условия его производства, хранения или транспортировки. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что, если на производстве не соблюдаются гигиенические требования, продукт может быть загрязнен кишечной палочкой или сальмонеллой. В таком случае маленький кусочек такого зефира может привести к серьезному отравлению. Также причиной дискомфорта в ЖКТ может быть применение некачественных ингредиентов, которые снижают калорийность продукта, однако при избыточном употреблении негативно действуют на кишечник.

По мнению медика, для минимизации риска отравления необходимо проверять срок годности перед покупкой. Кроме того, важно убедиться, что упаковка целая, без повреждений, разрывов или остатков влаги, не приобретать зефир с большим объемом искусственных добавок, красителей и ароматизаторов.

Она уточнила, что зефир должен храниться в прохладном, сухом месте.

Ранее она назвала болезни, при которых нельзя употреблять дыню.