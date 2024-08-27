Названы болезни, при которых нельзя употреблять дыню

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, кому не рекомендуется употреблять дыню. Она назвала болезни, при которых не рекомендуется употреблять сладкий фрукт.

От дыни часто случается аллергия даже у людей, которые о ней не подозревали. В подарок от фрукта можно получить отек слизистых оболочек, зуд, диарею. Однако есть еще противопоказания: это преимущественно болезни ЖКТ. При обострениях лучше исключить лакомство из рациона либо сильно ограничить употребление.

«В рацион маленьких детей дыню рекомендуется вводить постепенно, начиная с возраста 1,5-2 лет. Не стоит есть дыню людям с обострением воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, при кишечных инфекциях, острой стадии панкреатита», — рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Здоровому человеку достаточно 300-500 граммов дыни. Это количество врач советует разделять на несколько приемов, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на желудок и печень. Переедание дыни может привести к вздутию, метеоризму и болям в желудке.

Как у любого фрукта, у дыни есть плюсы. Она отлично утоляет жажду, подобно арбузу. В ней есть витамины групп А, С, Р, а также кремний, железо, калий, фолиевая кислота. Несмотря на сахар, дыня считается низкокалорийным продуктом.

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