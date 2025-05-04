Гастроэнтеролог Кашух развеяла ключевые мифы об авитаминозе

Авитаминоз — термин, знакомый многим. Его нередко используют, когда речь заходит об усталости, слабости, частых простудах или ухудшении состояния кожи и волос. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что в действительности скрывается за данным словом и соответствует ли реальности распространенное представление о нем. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, авитаминоз является состоянием, связанным с полным отсутствием в организме одного или ряда жизненно важных витаминов. Таким образом, это крайняя степень витаминной недостаточности, которая в современном мире встречается достаточно редко, а низкий уровень тех или иных витаминов правильнее называть гиповитаминозом.

Медик пояснила, что наиболее популярным заблуждением является убеждение о том, что авитаминоз у всех проявляется весной. Однако в большинстве случаев речь идет о гиповитаминозе, то есть состоянии, когда уровень витаминов снижен, однако не достигает критически низких значений. Кроме того, при гиповитаминозе прием мультивитаминных добавок действительно может помочь восполнить нехватку витаминов, а при авитаминозе необходим более серьезный подход.

По ее мнению, цинга, то есть нехватка витамина C, и рахит, известный как дефицит витамина D, являются классическими примерами заболеваний, связанных с авитаминозом, симптомы которых весьма тяжелые. Тем не менее симптомы гиповитаминоза менее выраженные: хроническая усталость, снижение аппетита, сухость кожи, выпадение волос, ухудшение зрения в сумерках, кровоточивость десен. При этом весьма опасно заблуждение о том, что большие дозы витаминов – это хорошо, поскольку прием больших доз витаминов без контроля врача может привести к гипервитаминозу — состоянию, при котором уровень витаминов в организме превышает допустимые нормы. Гипервитаминоз может быть не менее опасен, чем авитаминоз, и вызвать побочные эффекты.

Ранее диетолог Мухина перечислила симптомы весеннего гиповитаминоза.