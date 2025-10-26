Гастроэнтеролог Лопатин заявил об опасности развития атонии кишечника от бесконтрольного приема слабительных

Популярный метод борьбы с запорами — самостоятельный прием слабительных — может нанести непоправимый вред здоровью. Об этом в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» предупредил гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

Специалист пояснил, что бесконтрольное употребление таких препаратов чревато не просто временными недомоганиями, а серьезными системными сбоями. Организм, теряя жидкость, стремительно лишается жизненно важных электролитов — калия, магния и натрия. Это, в свою очередь, провоцирует опасные состояния: от неврологических нарушений и гипотонии до критических сбоев сердечного ритма.

Одним из самых тяжелых последствий врач назвал «ленивый кишечник» — состояние, при котором мышечные стенки органа теряют тонус и перестают функционировать самостоятельно. Формируется стойкая зависимость от препарата, требующая постоянного увеличения дозировки. Кроме того, подобное вмешательство губительно для микрофлоры кишечника.

Особые риски, по словам Лопатина, эта привычка несет для людей с психической неустойчивостью и расстройствами пищевого поведения, поскольку может катализировать развитие анорексии и булимии.

