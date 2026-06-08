Смартфон в туалете убивает кишечник: врач объяснил, почему привычка читать новости на унитазе ведет к геморрою и запорам

Привычка брать смартфон в туалет стала нормой для миллионов. Короткие видео и ленты соцсетей убивают время — и ваше здоровье. Врач-терапевт Эвелина Махмудова предупреждает: длительное сидение на унитазе с гаджетом провоцирует геморрой, запоры и даже бактериальные инфекции. А психологическая зависимость от «дофаминовой подпитки» отучает организм работать без телефона. Об этом сообщает REGIONS .

Врач-терапевт Эвелина Махмудова объяснила, почему поход в туалет со смартфоном — вредная привычка. Физиология проста: нормальная дефекация занимает 2-5 минут. Когда человек залипает в экран, он сидит в позе, которая создает повышенное давление на вены малого таза, по 15-20 минут и дольше. Вены прямой кишки переполняются кровью, растягиваются, теряют эластичность. Прямой путь к геморрою, анальным трещинам и выпадению слизистой. Постоянное натуживание усугубляет ситуацию.

Вторая угроза — бактерии. Санузел — одно из самых грязных мест. При смыве в воздух поднимаются микрочастицы фекалий. Смартфон, который вы трогаете немытыми руками, становится инкубатором для патогенов. Потом вы берете его за обеденным столом или прикладываете к лицу — и переносите заразу на слизистые. Риск кишечных инфекций и респираторных заболеваний растёт.

Третья угроза — психологическая. Мозг ассоциирует дефекацию с дофамином от просмотра контента. Со временем организм отвыкает опорожняться без внешней стимуляции. Формируются функциональные запоры. Человек приходит в туалет, а без телефона не может расслабиться. Это нарушает естественные биоритмы и истощает нервную систему.

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