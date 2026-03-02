Гастроэнтеролог предупредила о рисках чечевицы при метеоризме и синдроме избыточного роста

Великий пост в самом разгаре, и те, кто строго соблюдает ограничения, остро нуждаются в замене мясу и рыбе. Врач-диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik назвала идеального кандидата на эту роль — чечевицу. Эта бобовая культура содержит 22–25 г белка на 100 г сухого продукта, а также богата железом, магнием, цинком и витамином В9. При варке она разбухает, и концентрация белка падает, но все равно остается достаточной, чтобы считаться полноценным постным блюдом.

Однако Разаренова предупреждает: растительный белок — штука хитрая. По аминокислотному составу он отличается от животного, и в чечевице, например, маловато метионина. Чтобы не «просесть» по строительному материалу для организма, диетолог советует сочетать чечевицу с другими источниками белка — злаками или овощами. К тому же растительный белок усваивается хуже, и клетчатка из тех же овощей поможет этому процессу.

Но не всем чечевица в радость. Гастроэнтеролог напоминает: при заболеваниях ЖКТ, особенно в стадии обострения, при метеоризме или синдроме избыточного бактериального роста, от бобовых лучше отказаться. Также они под запретом при нарушении белкового обмена.

И главное: даже если решено сделать чечевицу основой постного меню, не следует зацикливаться на ней одной. Разаренова призывает не пропускать дни, когда разрешены морепродукты или рыба, и следить за уровнем железа и витамина В12, которого в растительной пище просто нет. Итог прост: чечевица — прекрасный помощник в пост, но не панацея. Только сбалансированный рацион, где есть место и другим белкам, сохранит здоровье и силы до Пасхи.

