Гастроэнтеролог Разаренова перечислила неочевидные последствия курения вейпов

По словам врача-гастроэнтеролога Александры Разореновой, вейперам и курильщикам электронных сигарет грозят не только проблемы с легкими, а также и с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что ряд жидкостей для вейпинга содержат химические вещества, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, тем самым вызывая тошноту, рвоту или диарею. Кроме того, у курильщиков вейпов также меняются пищевые привычки.

По мнению медика, даже лечение нового заболевания – EVALI, что в переводе с английского языка означает «легочные повреждения, связанные с использованием электронных сигарет или вейп-продуктов», имеет побочные эффекты.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что курение вейпов приводит к развитию жировой пневмонии.