Гастроэнтеролог развеял миф об универсальном «правильном завтраке»

Завтрак часто называют главным приемом пищи, но гастроэнтеролог Сергей Вялов предлагает смотреть на него не с точки зрения догм, а с позиции индивидуальной логики. В эфире радио Sputnik он сравнил утреннюю трапезу с заправкой автомобиля перед дальней дорогой.

Врач объясняет, что универсальной формулы «правильного завтрака» не существует — его состав должен гибко подстраиваться под трудовой режим человека. Если пик физической или умственной активности приходится на первую половину дня, то именно в это время организм нуждается в максимальном запасе энергии. Следовательно, утренний рацион закономерно должен быть наиболее плотным и богатым питательными веществами. Углеводы и жиры, которые многие опасаются есть, как раз и становятся здесь ключевым «топливом», необходимым для эффективной работы.

По его словам, вместо того чтобы равномерно распределять белки, жиры и углеводы в течение дня, Вялов предлагает концентрировать их потребление в те часы, когда нам предстоит потратить больше всего сил. Это позволяет избежать ситуации, когда энергия поступает в организм тогда, когда он уже готовится к отдыху, что часто ведет к набору лишнего веса.

Медик добавил, что в результате появляется не просто чувство сытости, а реальное повышение продуктивности и лучшее самочувствие. Когда пища перестает быть просто ритуалом и превращается в точный инструмент для поддержания сил, мы начинаем управлять своей энергией, а не бороться с усталостью и сонливостью после еды.

