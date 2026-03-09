Гастроэнтеролог развеяла миф: суп не обязателен для здоровья

Существующее убеждение о необходимости ежедневного употребления супа для здоровья пищеварительной системы не является обязательным, рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Андрианова в разговоре с « Газетой.Ru ».

По словам врача, регулярное употребление супов зависит от личных вкусовых предпочтений. Тем не менее, в ряде случаев супы действительно полезны. Например, овощные супы помогают увеличить потребление клетчатки, что способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, супы являются легкой пищей для восстановления после операций на ЖКТ, так как усваиваются проще, чем другие блюда.

Для людей, следящих за фигурой, суп также может быть полезен — благодаря высокому содержанию жидкости он быстро насыщает при сравнительно низкой калорийности. Специалист добавила, что при приготовлении супа важно контролировать количество соли (не более 5 г в день для взрослого), заменяя часть соли свежей зеленью и специями, такими как укроп, базилик, тмин или черный перец.

Полезно включать цельнозерновые крупы — гречку, перловку или бурый рис, так как они обладают низким гликемическим индексом и обеспечивают длительное чувство сытости, предотвращая резкие скачки сахара в крови.

При мясных супах рекомендуется сливать первый бульон, так как в нем скапливаются жир и остатки химических веществ, используемых при обработке мяса. Для приготовления супов лучше выбирать нежирные сорта, такие как телятина, курица или индейка, что снижает калорийность блюда и делает его более полезным для здоровья.

Таким образом, суп может стать частью сбалансированного рациона, если учитывать выбор ингредиентов, способ приготовления и личные потребности организма.

