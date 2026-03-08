Кардиолог объяснил влияние кофе на артериальное давление

Чашка кофе у некоторых людей может вызвать кратковременное повышение артериального давления. Об этом в разговоре с « Лентой.ру » рассказал кардиолог клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов.

По словам специалиста, наиболее выраженная реакция на кофеин чаще наблюдается у пожилых людей и у пациентов с гипертонией. В группе повышенного риска также находятся те, кто редко употребляет кофе или обладает генетически обусловленной медленной скоростью переработки кофеина.

При этом врач отметил, что регулярные любители кофе обычно переносят напиток спокойнее. У таких людей со временем формируется толерантность к кофеину, поэтому заметный скачок давления после утренней чашки возникает значительно реже.

Соколов также обратил внимание, что повышение давления иногда может возникать и у молодых людей без заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако в подобных случаях эффект, как правило, выражен слабо и сохраняется непродолжительное время — обычно от 20 до 40 минут.

Кроме того, специалист подчеркнул, что содержание кофеина в напитке зависит от способа приготовления. По его словам, натуральный заварной кофе, особенно приготовленный при длительном контакте воды с молотыми зернами, например во френч-прессе, обычно содержит больше кофеина по сравнению с растворимым вариантом.

Ранее сообщалось, кому стоит ограничить употребление помидоров.