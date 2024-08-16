Гастроэнтеролог Сухорукова назвала преимущество магазинных грибов перед лесными

Любители грибов делятся на два типа: те, кто предпочитают собирать их самостоятельно, и те, кому проще купить необходимое в магазине. Где найти грибы проще и безопаснее — в лесу или супермаркете, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

По ее словам, несмотря на то, что собранные в лесу грибы считаются экологичными и натуральными, они все-таки уступают магазинным.

«Грибы имеют свойство впитывать из воздуха и земли вещества, которые их окружают. Именно поэтому лесные экземпляры могут быть опасны для здоровья, если собрать их в неположенном месте», — пояснила гастроэнтеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В продуктовых магазинах же реализуются грибы, выращенные в оптимальных условиях с соблюдением всех правил хранения, подчеркнула Сухорукова.

«За качество покупных грибов можно не переживать. Главное — обратить внимание на дату хранения на бирке и проверить, нет ли капелек влаги под пленкой, а также потемнения краев шляпок и среза ножки», — заключила специалист.

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