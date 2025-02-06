Гастроэнтеролог Терехова пояснила, почему опасно игнорировать симптомы дефицита железа

Дефицит железа является таким состоянием, которое может вызывать широкий спектр симптомов, от легких до довольно серьезных. Нередко пациенты объясняют указанные проявления переутомлением или стрессом, не подозревая о скрытой причине. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, каким образом распознать нехватку железа и почему опасно игнорировать симптомы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, симптомами могут быть, помимо указанных выше, также сонливость, апатия, нарушенная концентрация внимания, забывчивость, головные боли, темные круги под глазами, понижение артериального давления.

Медик добавила, что последствиями дефицита железа в организме могут быть анемия, проблемы с нервной системой. При этом определить недостаток железа на начальных этапах сложно, поскольку состояние развивается медленно, и выраженные симптомы дают о себе знать только при значительном истощении запасов.

По ее мнению, человеку необходимо обязательно проверить уровень железа в организме при наличии беспричинной усталости, головных болей, головокружения и усиленного выпадения волос.

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