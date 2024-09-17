Гастроэнтеролог Жаровская перечислила преимущества топленого масла

По словам врача-гастроэнтеролога Татьяны Жаровской, среди тех, кто старается придерживаться правильного питания, популярность набирает топленое масло или его индийский аналог масло кхи. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она добавила, что топленое масло за счет долго томления становится полностью насыщенным жирными кислотами, то есть практически не окисляется.

По мнению медика, при этом данное масло вовсе не обязательно покупать, его можно сделать самим. При этом при всей полезности топленым маслом не следует злоупотреблять, поскольку это может оказать влияние на липидный обмен, повышать холестерин.

Ранее сообщалось, что около семи тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье за семь месяцев.