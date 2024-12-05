Генетик Кузнецова: смертельный вирус из Конго может попасть в Россию

В Конго из-за заражения неизвестным вирусом в ноябре скончались свыше 140 человек. Генетик Кристина Кузнецова рассказала, придет ли смертельная болезнь в нашу страну. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, в России налажена работа федерального проекта «Санитарный щит», в рамках которого всех въезжающих из сложных эпидемиологических зон в Россию пассажиров проверяют на наличие симптомов вроде температуры, кашля, насморка. Однако риски завоза опасного вируса все же существуют.

Эксперт добавила, что они в целом контролируются, однако всегда бывают ситуации, когда вирус не проявляется какой-либо период времени, а позже человек возвращается и у него появляются симптомы. Таким образом, просочиться вирус все же может, тем не менее нет понимания, будет ли возможно его распространение в иных климатических условиях.

По ее мнению, важно понимать, что в подобных случаях вирус станет мутировать и адаптироваться под климат РФ, чтобы выжить.

Ранее сообщалось, что похожий на ковид вирус убил в Африке более 140 человек.