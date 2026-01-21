«Гены — это не приговор»: ученые нашли простой способ снизить смертность после рака груди

Женщины, перенесшие рак молочной железы и имеющие наследственную предрасположенность к ожирению, сталкиваются с более высоким риском преждевременной смерти по сравнению с теми, у кого такой генетической склонности нет. К такому выводу пришли ученые в ходе нового исследования, пишет портал Everyday Health.

Авторы работы подчеркивают, что генетика — это не судьба. Риск, связанный с наследственностью, можно значительно уменьшить с помощью доступной и привычной физической активности — регулярной ходьбы.

Специалисты наблюдали более чем за 4 тыс. пациенток в постменопаузе, у которых был диагностирован неметастатический рак молочной железы. Период наблюдения составил в среднем почти 15 лет. Исследователи проанализировали образцы ДНК участниц, чтобы оценить их генетическую склонность к набору лишнего веса.

Для этого ученые использовали не один условный «ген ожирения», а суммировали небольшие эффекты более девятисот генетических маркеров, связанных с индексом массы тела. Всех женщин разделили на три группы в соответствии с полученным показателем: с высоким, средним и низким генетическим риском.

Анализ данных показал, что у пациенток с высоким генетическим риском ожирения вероятность смерти от любых причин в период после лечения рака была на 15% выше, чем у женщин с низким генетическим риском. При этом наиболее частыми причинами смерти были возвращение рака молочной железы и болезни сердца.

Ключевой частью исследования стала оценка влияния физической активности, а именно ходьбы, на эти риски. Участницы предоставляли информацию о своем уровне подвижности. Оказалось, что регулярные прогулки существенно улучшали прогноз независимо от генетической предрасположенности.

Женщины, которые ходили пешком четыре и более часов в неделю, имели риск смерти примерно на 25% ниже по сравнению с теми, кто уделял ходьбе менее часа в неделю.

Моделирование данных продемонстрировало, что женщинам с высоким генетическим риском для снижения вероятности преждевременной смерти до уровня группы с низким риском требуется в среднем на 15 минут ходьбы в день больше.

