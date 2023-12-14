Гибридные сосудистые операции начали проводить в Люберецкой областной больнице

Такие операции жизненно необходимы пациентам с многоуровневым поражением сосудов, некрозом, трофическими язвами, перемежающейся хромотой. Раньше в Люберецкой больнице их не проводили, поскольку такое вмешательство занимает длительное время. Теперь же это стало возможным благодаря открытию второго ангиографического комплекса.

Как рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Агита Разгоев, план гибридных операций разрабатывается на консилиуме с рентген-хирургами. Перед этим пациент проходит КТ-ангиографию. В вену больного вводят контрастное вещество, которое прокрашивает все сосуды. Это позволяет врачам с помощью специальной программы измерить диаметр сосуда и определить длину пораженного участка.

«Сосудистые хирурги создают искусственный сосуд, чтобы обойти атеросклеротическую бляшку, а рентген-хирурги выполняют баллонную ангиопластику», — пояснил Разгоев.

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