Гинеколог Бережкова пояснила важность подготовки к беременности

По словам акушера-гинеколога Татьяны Бережковой, беременность является не просто физиологическим процессом, а глубоким личным и эмоциональным событием, меняющим женщину навсегда, поэтому оптимальный срок для подготовки к материнству — не менее трех месяцев до планируемого зачатия. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что назначенные врачом общий и биохимический анализ крови выявят анемию, воспаления и нехватку витаминов, в том числе железа, витамина D и B12, являющимися важнейшими для вынашивания беременности. Гормональное обследование — ТТГ, пролактин даст понимание состояния репродуктивной и эндокринной систем.

По мнению медика, также необходимы сдача мазков на ИППП, онкоцитологию и ВПЧ, кольпоскопию по показаниям, а также УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез. В случае наличия факторов риска врач может порекомендовать дополнительные обследования.

Она подчеркнула, что необходимо отказаться от вредных привычек. Никотин ухудшает питание плода за счет нарушения кровотока, алкоголь повышает вероятность врожденных патологий, а чрезмерное потребление кофеина способно осложнить процесс зачатия.

Ранее гинеколог Березина напомнила о важности подготовки мужчины к зачатию ребенка.