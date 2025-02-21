Гинеколог Ерофеева пояснила, имеет ли смысл снижать возраст проверки репродуктивного здоровья подростков

Минздрав России планирует ввести обязательные осмотры подростков гинекологом и урологом уже с 13 лет. Врач-гинеколог Любовь Ерофеева пояснила, необходимо ли снижать возраст проверки репродуктивного здоровья подростков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, чем раньше будут обнаружены проблемы и заболевания, тем эффективнее будет лечение и на перспективу у женщины будет меньше поводов расстраиваться из-за отсутствия детей в семье. Для ребенка подобный осмотр является тяжелым психологическим стрессом. В таком случае скрининговые программы будут в помощь, то есть лишь в случае обнаруженных аномалий развития, требующих последующего хирургического вмешательства или лекарственной терапии, ребенка станут ставить на диспансерный учет.

Медик подчеркнула, что детские гинекологи – это особые врачи, подготавливаемые специальным образом. Так, этим специалистам окончить клиническую ординатуру по акушерству будет недостаточно.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил снизить возраст для проверки репродуктивных функций у подростков.