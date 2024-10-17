Гинеколог Ерофеева пояснила, почему бросившая новорожденного в Анталье женщина могла не знать о беременности

По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, гражданка РФ Екатерина Бурнаскина, бросившая новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, могла действительно не заметить беременности, поскольку нередко женщины со сбитым менструальным циклом могут не заметить отсутствие месячных, а полные — наличие живота и свое интересное положение. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что на более поздних сроках беременности полные женщины не видят разницы в своем самочувствии, изменении размеров и веса. При этом большая часть женщин имеет утреннюю тошноту и изменение вкусовых предпочтений, однако мало женщин не отмечают этих ранних признаков беременности.

По мнению медика, подобное происходит при нежелательной беременности, при насильственных действиях со стороны партнера. Иногда женщина не желает верить в происходящее с ней, психологически вытесняет «проблему», и окружающих убеждает в том же.

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