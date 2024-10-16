Адвокат Исаев определил судьбу выкинувшей младенца в унитаз в турецком аэропорту женщины

По словам адвоката Леонида Исаева, гражданке РФ, выкинувшей младенца в унитаз в турецком аэропорту, грозит до года тюрьмы, если ее передадут отечественному правосудию. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что ее действия подпадают под ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Также с большой вероятностью ее лишат родительских прав в отношении брошенного ребенка.

Напомним, что россиянка, оставившая ребенка в туалете в аэропорту Антальи, была задержана турецкими полицейскими. Она же заявила, что была не в курсе беременности.

Ранее были раскрыты подробности инцидента с брошенным в аэропорту Турции младенцем.