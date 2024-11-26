Психолог Хорс оценил вероятность запрета вейпов в России

В Киргизии запретили ввоз, продажу и курение вейпов и ввели серьезные штрафы за нарушения. Психолог Михаил Хорс рассказал, что могло послужить причиной введения подобного запрета и возможен ли он в нашей стране. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, все вейпы вызывают сильную зависимость, поэтому в России подобный запрет необходим. Тем не менее в Киргизии такие курительные средства еще используют как прибор для употребления более тяжелых наркотиков, чем никотин.

Эксперт добавил, что в России же сегодня даже школьники курят вейпы на каждом углу, даже несмотря на то, что имели место быть смертельные случаи от данных приборов.

По его мнению, в случае принятия решения об отказе от курения «электронки» у курильщика наступает сильная ломка, в связи с чем в большинстве случаев данная попытка не заканчивается успехом.

Ранее сообщалось, что в России могут начать размещать изображения о вреде курения на вейпах.