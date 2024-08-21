Гинеколог Муравлев определил поражающий женщин после 35 лет «тихий рак»

Коварным злокачественным заболеванием женской репродуктивной системы является рак яичников. По словам врача-гинеколога Алексея Муравлева, его отличительными чертами являются агрессивное течение и отсутствие симптоматики на ранних стадиях, из-за чего рак яичников называют «тихим убийцей». Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Он уточнил, чтопричины возникновения рака яичников до конца не изучены.Однако известно, чтов 10% случаев встречается наследственная форма,связаннаяс мутацией определенных генов.Кроме того, факторами риска являются возраст после 50 лет, ранееначало менструации, отсутствие беременности,а также первые роды после 35 лет, избыточная масса тела, курение.Однако в этом случае следует понимать, что онине являются истинной причиной заболевания и не означают его обязательное появление.

По мнению врача, выявление рака яичников на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение, которое в большинстве случаев заключается в сочетании хирургического вмешательства и химиотерапии.

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