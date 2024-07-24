Врач Корсак опроверг связь процедуры ЭКО с развитием онкологии

Президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) и профессор Владислав Корсак в беседе с сайтом aif.ru объяснил, что связи между ЭКО и развитием рака не существует.

Проведенные исследования за все время существования ЭКО не подтвердили, что процедура повышает риски злокачественных образований. Процесс происходит с использованием гонадотропинов, или гормонов, вырабатываемых внешней оболочкой зародыша. Это позволяет по сути сделать ребенка «в пробирке», простимулировать гормоны женщины и ее яичники.

Как подчеркнул Владислав Корсак, намного больше шансов заболеть онкологией у женщин, которые не рожали. Выше риск столкнуться с раком яичников и молочной железы.

Примечательно, что заблуждение о связи онкологии и ЭКО распространилось по России с новой силой после случаев из мира шоу-бизнеса. Например, после смерти певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк. Эксперт в области медицинского права Александр Мохов в разговоре с MK.ru заявлял, что звезды делали ЭКО и столкнулись после рождения детей с раком мозга. По его словам, гормональная терапия серьезно повлияла на гипоталамо-гипофизарно-овариальную систему. Риски развития рака опухоли должны были распознать врачи.

Ранее сообщалось про бюстгальтеры, провоцирующие развитие рака груди.