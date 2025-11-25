Врач рекомендовал начинать подготовку к беременности за полгода

По словам врача Дмитрия Еделева, современная медицина рекомендует будущим родителям начинать подготовку к зачатию за полгода. Этот период, называемый прегравидарной подготовкой, позволяет комплексно оценить здоровье партнеров и минимизировать риски для будущей беременности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что процесс начинается с визита к терапевту для общего обследования, после чего женщине необходимо посетить гинеколога, а мужчине — уролога-андролога. Диагностика включает расширенные анализы крови с оценкой гормонального фона, уровня витаминов и показателей свертываемости, а также тесты на инфекции, включая TORCH-комплекс. Гинекологическое УЗИ и санация полости рта становятся обязательными этапами обследования.

По мнению медика, особое внимание уделяется генетическому консультированию, особенно для партнеров старше 35-40 лет или имеющих наследственные заболевания в анамнезе. Однако ключевое значение приобретает коррекция образа жизни — отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и умеренная физическая активность создают оптимальные условия для успешного зачатия.

Он резюмировал, что системный подход к планированию беременности позволяет не только предотвратить возможные осложнения, но и заложить фундамент здоровья будущего ребенка. Шестимесячный подготовительный период дает достаточно времени для устранения выявленных проблем и создания идеальных условий для рождения здорового потомства.

Ранее сообщалось, что обучение в школах будущих родителей в Подмосковье прошли почти 40 тыс. человек.