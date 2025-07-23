Гинеколог объяснила, почему у женщин могут появиться усы

Врач-гинеколог Ольга Каплина сообщила о возможности появления волос над верхней губой у женщин как следствия гормонального дисбаланса. Свои доводы относительно корня данной проблемы она представила в видео на личном канале YouTube.

Каплина подчеркнула, что при обнаружении нежелательной растительности на лице женщинам следует обращаться в первую очередь не к специалистам в области косметологии, а к врачу.

Она уточнила, что для выявления причин необходимо сдать определенные анализы в начале менструального цикла, а именно, на 3-5 день. По словам Каплиной, в этот период нужно определить индекс свободных андрогенов и уровень тестостерона.

Медик пояснила, что диагноз гиперандрогения ставится в случае превышения нормальных значений по этим двум показателям. Если результаты этих анализов находятся в пределах нормы, то, как отметила Каплина, необходимо дополнительно проверить уровень 17-OH-прогестерона, также на 3-5 день цикла.

Помимо этого, Каплина рекомендовала обращаться к специалисту при появлении других симптомов, таких как увеличение жировых отложений в области живота, общее ухудшение самочувствия, повышенная раздражительность и нерегулярность менструального цикла.

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