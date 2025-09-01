Гинеколог предупредила о неприятных последствиях «моды на естественность»

Врач-гинеколог Никки Рамскилл предупредила о неприятных побочных эффектах, связанных с возвращением «моды на естественность» и пышную растительность в интимной зоне. Слова специалиста приводит издание Metro.

Как отметила врач, все больше женщин стали жаловаться на боль и странные ощущения, вызванные длинными лобковыми волосами.

Она объяснила, что лобковые волосы имеют более жесткую структуру по сравнению с волосами на голове. Они могут загибаться и запутываться в ткани нижнего белья, создавая постоянное натяжение.

«Если волосы выдергиваются или сгибаются, стимулируются крошечные нервы вокруг каждого фолликула, что и вызывает повышенную чувствительность», — рассказала Рамскилл.

Дополнительными факторами дискомфорта она назвала вросшие волосы, возникающие после депиляции, а также случайное вырывание волосков при резких движениях или смене белья.

