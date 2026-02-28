Гинеколог предупредила об опасности чрезмерной интимной гигиены

Чрезмерная интимная гигиена, включая подмывание с мылом после каждого мочеиспускания, может нанести вред женскому здоровью. Об этом « Газете.Ru » сообщила гинеколог Ольга Уланкина.

По ее словам, наружные половые органы имеют естественные механизмы защиты. Слизистая оболочка и нормальная микрофлора формируют барьер от патогенных микроорганизмов. Частое применение мыла, особенно антибактериального, нарушает кислотно-щелочной баланс и снижает количество полезных лактобактерий. Это может привести к сухости, раздражению и воспалительным процессам.

Специалист отмечает, что для ежедневного ухода достаточно теплой воды. Допускается использование мягких средств для интимной гигиены с нейтральным или слабокислым pH, но не более одного-двух раз в день.

Особую осторожность следует соблюдать женщинам с чувствительной кожей, склонностью к кандидозу или бактериальному вагинозу. Избыточное очищение способно усилить зуд и жжение.

Среди важных профилактических мер врач назвала соблюдение правильного направления подмывания — спереди назад, а также выбор белья из натуральных тканей. При появлении боли, частых позывов к мочеиспусканию и других симптомов необходимо обратиться к врачу, поскольку это может указывать на развитие цистита.

