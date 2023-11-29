Гипертонический криз и гипотония: новая магнитная буря оказалась чрезвычайно опасной

«Любые нагрузки и резкие движения должны быть сведены к минимуму, так как могут возникать перепады давления: то низкое будет у кого-то, то высокое. То есть гипертонический криз, гипотонию можно спровоцировать», — рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».