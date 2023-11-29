Гипертонический криз и гипотония: новая магнитная буря оказалась чрезвычайно опасной
Врач Алиева рассказала, для кого особенно опасна магнитная буря
Фото: [freepik.com]
В четверг и пятницу Земля столкнется с мощнейшей магнитной бурей. Как пишет РИА Новости, ее уровень может доходить до G4, что значит «очень сильная». На этом фоне мы решили выяснить, стоит ли опасаться метеозависимым.
Это не миф
Как рассказала врач-терапевт Севинч Алиева, метеозависимость — это не миф. Поэтому в дни магнитных бурь лучше не перегружаться.
«Любые нагрузки и резкие движения должны быть сведены к минимуму, так как могут возникать перепады давления: то низкое будет у кого-то, то высокое. То есть гипертонический криз, гипотонию можно спровоцировать», — рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Все под рукой
В особенной зоне риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями.
«Им нужно соблюдать рекомендации врача, все привычные лекарства нужно вовремя принимать, всегда иметь их под рукой и обращать внимание, например, на головную боль, слабость, дискомфорт в области сердца и при других симптомах. Можно принимать также успокаивающие препараты, назначенные врачом», — подытожила Алиева.
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