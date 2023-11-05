«Жаркая ситуация»: названа главная опасность трещин на Солнце

Россиян серьезно встревожили новости о большой трещине, образовавшаяся на Солнце. Такие публикации появились в ряде СМИ в ноябре. Ее ширина достигает 10 тыс. километров, а длина — в десять раз больше.

Трещин не существует

Однако, как в беседе с изданием «Известия» рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН Борис Филиппов, такого явления, как трещины на Солнце, в принципе не существует.

По его словам, таким термином журналисты чаще всего называют протуберанцы, которые видны на фоне солнечного диска. Это светящиеся облака, наблюдаемые на краю звезды.

Эксперт отметил, что от этого Солнце точно не расколется на части, да и для жителей Земли такие явления не представляются опасными.

Есть ли угроза

Информацию подтвердила и известная ясновидящая Инна Мишина. По ее словам, так называемая «трещина» не представляет никакой опасности.

«Некоторый эффект такое явление может давать на климат. Ледникового периода, конечно, не будет, можно не переживать на этот счет. Будет возможно, где-то похолодание, где-то — жаркая ситуация. Но глобальной угрозы в данной ситуации я не вижу», — уточнила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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