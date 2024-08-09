Глава Минздрава РФ Мурашко: 55 пострадавших в Курской области госпитализированы

Лечение в стационарах Курской области проходят 55 пострадавших от обстрелов, восемь из них —дети. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, двенадцать человек находятся в тяжелом состоянии. Двадцать жителей Курской области прошли лечение амбулаторно.

«Сегодня еще двое детей, пострадавших при обстрелах, доставлены на лечение в Москву - в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Дорогу они перенесли хорошо»,— заметил Михаил Мурашко.

На месте ЧП помощь пострадавшим оказывают усиленные медицинские бригады. Глава Минздрава обратил внимание на то, что все люди получат необходимое лечение и помощь врачей.

Согласно последним сведениям, в Курской области погибли четыре человека.

Ранее сообщалось о том, что жителей Суджанского района вывозят в перерывах от обстрелов украинских боевиков, которые начались в приграничном регионе утром 6 августа.