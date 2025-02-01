Глава Минздрава России раскрыл новый способ лечения онкологических заболеваний

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, отечественные врачи-онкологи стали постепенно применять новый перспективный способ лечения онкологических заболеваний – трансплантацию органов. Об этом сообщают РИА Новости.

Он подчеркнул, что указанный метод лечения пока только получает распространение в мировой медицинской практике, тем не менее дает возможность сохранить жизнь пациентам с рядом видов злокачественных новообразований, включая поражения печени.

По мнению министра здравоохранения РФ, в одном из федеральных центров министерства в настоящее время указанная методика внедрена и в этом году планируется рост подобных хирургических вмешательств.

Он добавил, что также идет расширение возможностей создания и применения отечественных биомедицинских клеточных продуктов и иммунобиологических препаратов.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии.