Врачи в Подмосковье стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии

Развитие медицинской помощи в Подмосковье позволило выявлять онкологические заболевания на ранней стадии на 2,5% чаще, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, в 2024 году доля раннего выявления таких болезней составила 63,5% против 61% в прошлом году.

«Достичь таких результатов нам позволил комплексный подход — развитие первичного звена, проведение Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи и самозаписи на маммографию для женщин старше 40 лет, оснащение медучреждений современным оборудованием», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе также проводят информационную работу с пациентами и напоминают им о важности прохождения диспансеризации. Подробности об оказании медпомощи онкологическим пациентам в регионе размещены здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.