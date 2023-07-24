Глава Мытищ рассказала о работе стоматологических кабинетов в ЖК «Пироговская Ривьера»

Доступность стоматологической помощи обсуждалась на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов.

О работе трех новых стоматологических кабинетов, открытых в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах, рассказала глава городского округа Юлия Купецкая. Она напомнила, что в жилом комплексе действуют детская и взрослая поликлиники, которые были построены инвестором-застройщиком и открылись в марте.

«Андрей Юрьевич, в прошлом году вы встречались с жителями микрорайона Пироговский на строительстве новой поликлиники, которую мы откроем досрочно в сентябре. И жители обратились к вам с вопросом о том, что непосредственно в территориальном управлении Пироговский отсутствует стоматологический кабинет», — напомнила Юлия Купецкая.

Она уточнила, что есть централизованная стоматологическая поликлиника, но дорога до нее занимает довольно много времени. Поэтому Юлия Купецкая и главврач Мытищинской ГКБ Ольга Мисюкевич решили открыть стоматологические кабинеты раньше, до сентября.

В результате открылось три стоматологических кабинета: хирургический, терапевтический, педиатрический. Все они получили лицензию уже в мае и полностью укомплектованы кадрами.

«Три врача-стоматолога у нас работают и закрывают потребность по каждому направлению стоматологии», — подчеркнула Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу в регионе.