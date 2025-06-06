Главный диетолог Москвы Стародубова рассказала о допустимой порции шашлыка

Для поддержания здорового образа жизни рекомендуется употреблять не более 100–150 граммов шашлыка за один прием пищи. При этом следует учитывать, что чем жирнее мясо, тем меньше его следует есть, как поведала Антонина Стародубова, главный диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, в интервью РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что классический шашлык — это довольно калорийное и сложное для переваривания блюдо, которое не стоит включать в ежедневный рацион. Но это не значит, что людям без противопоказаний нужно полностью исключить его из своего меню. Главное — знать меру и не злоупотреблять данным блюдом.

«Порция при этом должна быть небольшой, не более 100-150 граммов, при этом, чем более жирное мясо вы выбираете, тем меньше должна быть порция», — рассказала Стародубова.

По ее мнению, даже один случай переедания может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Это может проявиться в виде неприятных ощущений, таких как тяжесть, дискомфорт, вздутие живота и боли.

Поэтому, отправляясь на прогулку на свежем воздухе, необходимо позаботиться о себе и прихватить с собой достаточное количество воды — это лучший способ утолить жажду, подчеркнула специалист по питанию.

«Дополнительно для разнообразия можно также приготовить травяной или обычный охлажденный чай, например, с добавлением лимона, мяты или других ароматных трав. Можно также приготовить ягодный морс или домашний компот, лучше без добавления сахара или с минимальным его количеством», — сказала Стародубова.

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