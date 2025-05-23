В Подмосковье посчитали стоимость продуктов для приготовления окрошки

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области посчитали, во сколько обойдется набор продуктов для приготовления популярного летнего блюда — окрошки.

В составе окрошки — свежие овощи, вареная колбаса или отварное мясо, яйца, картофель. Для заправки используют квас, кефир или минеральную воду.

На основании сети «Магнит», представленной в Подмосковье, в министерстве посчитали индекс окрошки. Набор продуктов был рассчитан на шесть порций. Его стоимость составила 538 рублей. Килограмм картофеля стоит 110 рублей, 300 граммов колбасы — 90 рублей, десяток яиц С1 — 84 рубля, литр кефира — 70 рублей, 125 граммов редиса — 80 рублей, 70 граммов зелени — 60 рублей, 500 граммов огурцов — 44 рубля.

Ранее в министерстве рассказали, во сколько обойдется приготовление блинов на Масленицу.