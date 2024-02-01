Главный нарколог Подмосковья: Систематический прием алкоголя может привести к развитию онкологии

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что систематический прием даже небольших доз алкоголя может привести к развитию онкологических заболеваний.

Отмечается, что появление злокачественных новообразований чаще выявляют у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками и делает это на постоянной основе. Так, систематическое употребление алкоголя чаще всего увеличивает вероятность возникновения, именно, рака желудочно-кишечного тракта.

При этом специалист отмечает, что безопасной дозы употребления спиртного не существует. И для того, чтобы снизить вероятность возникновения рака, следует совсем отказаться от алкогольных напитков, наладить режим питания и отдыха, заниматься физическими упражнениями для того, чтобы организм был стрессоустойчивым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца года.