«Главный насос для лимфы»: тренер назвала простое упражнение против отеков

В борьбе с отечностью и чувством тяжести в теле, вызванными сидячим образом жизни, может помочь не сложный спорт, а мягкая и осознанная практика. Врач-тренер фитнес-клуба «Лапино» Ирина Мальцева рассказала порталу REGIONS о реальных механизмах работы лимфодренажной гимнастики и ее пользе для организма.

Специалист объяснила ключевую разницу между кровеносной и лимфатической системами: вторая отвечает за «уборку» — сбор и выведение излишков жидкости и продуктов обмена из межклеточного пространства. Главная особенность лимфосистемы в том, что у нее нет собственного «насоса», подобного сердцу. Поэтому лимфа плохо переносит неподвижность, и при малоподвижном образе жизни ее ток замедляется, что и приводит к отекам и дискомфорту.

Для того чтобы мягко стимулировать лимфоток, по словам Мальцевой, не нужны интенсивные нагрузки. Она назвала три базовых принципа: Первый ключ — это дыхание животом — глубокий спокойный вдох и выдох создают движение в грудной клетке и реально работают как главный насос для лимфы.

Второй ключ — мягкая подвижность, такая как плавные потягивания, волнообразные движения или легкая разминка. Третий — соблюдение питьевого режима, так как недостаток воды сгущает лимфу и затрудняет ее движение.

Оптимальный режим для таких занятий — 10–15 минут утром или вечером. При очень сидячей работе можно заниматься дважды в день, так как ключевое значение имеет не интенсивность, а регулярность.

Ирина Мальцева также обозначила важные границы применения методики: «По поводу отеков —да, лимфогимнастика хорошо помогает, если отечность связана с застоем жидкости из-за малоподвижности… Но если отеки сильные, не проходят после ночи или становятся общими по телу, это уже повод не тренировать, а обследоваться».

Подытоживая, тренер подчеркнула, что лимфодренажная гимнастика — это не чудо-метод, а ежедневная гигиена тела, основанная на физиологии: «Никакой магии, только физиология — дыхание, мягкие движения, вода и регулярность».

