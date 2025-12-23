Врач рассказал, о каких нарушениях в организме может сигнализировать «лунообразное» лицо

Изменение формы лица, при котором оно становится округлым, одутловатым и часто краснеет, в медицине называют «лунообразным» лицом.

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил, что за этим симптомом могут стоять как серьезные заболевания, так и факторы образа жизни. Его слова приводит портал «Новосвят».

Основная причина — повышение уровня гормонов-глюкокортикоидов, прежде всего кортизола. Их избыток приводит к перераспределению жировой ткани с конечностей на лицо, шею и туловище, что и формирует характерный отек.

Также причинами «лунообразного» лица могут быть синдром Кушинга — заболевание, при котором надпочечники вырабатывают избыток гормонов, опухоли гипофиза, которые могут стимулировать надпочечники на чрезмерную выработку кортизола, а также длительный прием лекарственных препаратов, например, кортикостероидов.

Еще одна причина — псевдокушинговый синдром. Это состояние, которое развивается на фоне хронического стресса, алкоголизма или тяжелых депрессий и имитирует симптомы болезни Кушинга.

Тем, кто заметил у себя подобные явления, врач, в первую очередь, рекомендует исключить провоцирующие факторы: нормализовать сон, отказаться от алкоголя и по возможности минимизировать стресс.

Самый важный шаг — пройти обследование у эндокринолога. Специалист назначит анализы для проверки гормонального фона (уровень кортизола, АКТГ) и, при необходимости, инструментальные исследования (МРТ гипофиза, УЗИ надпочечников), чтобы выявить истинную причину проблемы и назначить корректное лечение.

