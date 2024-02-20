Главный ревматолог Подмосковья рассказала о важности профосмотров для детей

В России объявлена неделя информированности о важности диспансеризации и профилактических осмотров, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

У детей некоторые заболевания протекают скрытно, а профосмотры помогают выявить недуги еще на ранней стадии, рассказала главный ревматолог Подмосковья, заведующая отделением НИКИ детства Юлия Котова.

Она указала, что родители должны заботиться о своих детях, поэтому профосмотры должны стать неотъемлемой частью жизни. Благодаря им можно предупредить развитие патологии, а также скорректировать питание или режим дня.

«Охрана здоровья детей и развитие детского здравоохранения определены как приоритетные задачи нашего государства. И это правильно, ведь здоровье детей — здоровье нации. <…> Профосмотры — это большое подспорье и отличный инструмент, которым необходимо пользоваться», — подчеркнула специалист.

Юлия Котова уточнила, что медицинские профосмотры проводятся детям в возрасте до года каждый месяц, а после года до восемнадцати лет — каждый год. Перечень специалистов и лабораторных исследований зависит от возраста ребенка.

Чаще всего, указала специалист, в ходе диспансеризации выявляются болезни глаз, костно-мышечной системы, органов дыхания и ЖКТ. У большинства детей, которые были поставлены на учет из-за хронических заболеваний или факторов риска их развития, все проблемы со здоровьем были решены именно из-за раннего выявления недугов по результатам профосмотров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили новую меру поддержки медиков.