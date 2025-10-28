Главный враг женского здоровья оказался на виду: почему его все игнорируют?

Крупномасштабное исследование, проведенное учеными из Орегонского университета, выявило прямую связь между проживанием в районах с загрязненным воздухом и риском развития рака молочной железы. Результаты масштабной работы, охватившей данные сотен тысяч женщин, опубликовали в авторитетном American Journal of Public Health (AJPH).

Специалисты проанализировали информацию о более чем 400 тыс. женщин, сопоставив случаи заболевания 28 тыс. из них с показателями с 2600 станций мониторинга качества воздуха. Ключевым выводом стало то, что увеличение концентрации диоксида азота — основного компонента автомобильных выбросов — всего на 10 частей на миллиард повышает вероятность возникновения рака груди на 3%.

Особую тревогу вызывает связь мелкодисперсных частиц PM2.5 с развитием наиболее агрессивных и трудно поддающихся лечению гормонально-негативных форм рака. При этом исследователи подчеркивают, что опасные последствия фиксируются даже при уровнях загрязнения, официально считающихся допустимыми, что ставит под вопрос адекватность действующих экологических нормативов.

