Врач назвал три группы людей с высоким риском рака легких

Врач-онколог Андрей Нефедов выделил три категории населения, имеющие наиболее высокую вероятность развития злокачественных новообразований в легочной ткани.

В интервью «Газете.Ru» специалист обратил особое внимание на гендерные различия в восприимчивости к этому заболеванию.

По его словам, женский организм демонстрирует повышенную чувствительность к канцерогенным веществам, содержащимся в табачном дыме. Это связано с менее эффективными механизмами восстановления дезоксирибонуклеиновой кислоты у женщин, что способствует более интенсивному накоплению повреждений генетического материала.

«Крупное исследование Zang и Wynder (1996), опубликованное в Journal of the National Cancer Institute, показало, что относительные риски развития рака легких при одинаковом уровне воздействия табачного дыма были в 1,2–1,7 раза выше у женщин», — уточнил Нефедов.

Патология характеризуется частичной непроходимостью дыхательных путей и структурными изменениями в легочной ткани, что приводит к ограничению скорости воздушного потока и устойчивому нарушению дыхательной функции.

В группу повышенного риска также входят пациенты с интерстициальными заболеваниями легких. При этих патологиях поражается интерстиций — тонкая соединительная ткань, выполняющая поддерживающую функцию.

Воспалительные процессы, утолщение и рубцевание этой ткани затрудняют дыхательный процесс и снижают уровень оксигенации крови. Вероятность развития рака легких у таких больных возрастает в 3,5–7,5 раза по сравнению со здоровыми людьми.

Отдельным значимым фактором риска является перенесенный туберкулез, добавил специалист. Наличие этого заболевания в анамнезе более чем вдвое увеличивает вероятность возникновения злокачественных новообразований в легочной системе.

