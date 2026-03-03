Заброшенный этаж, плесень на стенах и горький юмор: как лечат туберкулез в Палане

В редакцию ИА «Кам 24» обратился житель Паланы с криком о помощи. По его словам, здание туберкулезного диспансера № 1 на улице Портовой, 9 покрылось грибком, а жизненно важных лекарств в учреждении нет. Грибок расползся со второго по третий этаж, в палатах стоит стойкий запах сырости и плесени. Второй этаж и вовсе закрыт как нежилой.

«У пациентов и без этого легкие больные, так они еще должны дышать этой черной плесенью, — сообщает собеседник. — Не зря говорят: едешь в Палану — бери с собой лопату, пока здоровый сам могилу копай себе. А больные шутят, что у них билет в один конец, только ногами вперед».

Автор обращения добавил, что пациентам приходится покупать лекарства за свой счет. Даже элементарного активированного угля в больнице не найти, не говоря уже об обезболивающих мазях и таблетках.

Проблема, судя по всему, имеет многолетнюю историю. Мужчина нашел в интернете аналогичное письмо, адресованное бывшему губернатору Владимиру Илюхину еще в 2012 году. По его мнению, все жалобы местных властей блокируются на подступах. Обращения к министру здравоохранения Камчатского края Александру Нохрину и депутату Татьяне Романовой остались без ответа. Письмо в Минздрав России тоже не возымело действия.

В министерстве здравоохранения региона, однако, заверили, что ситуация на контроле. В 2026 году начнется поэтапный ремонт диспансера — выделено более 22 миллионов рублей. Сначала приведут в порядок второй этаж, затем остальные помещения. Более того, учреждение просят включить в план мероприятий по устойчивому развитию коренных малочисленных народов.

Что касается лекарств, в ведомстве настаивают: пациенты обеспечиваются всем необходимым бесплатно. Препараты поступают централизованно из головного диспансера в Петропавловске-Камчатском, дефицита нет. Остается только гадать, почему сами больные говорят об обратном.

Ранее власти Ярославской области сообщили о дефиците врачей и медсестер.