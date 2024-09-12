Голосовой помощник робот Светлана теперь помогает жителям Подмосковья отменить запись на прием к врачу

Напоминаем, что в Подмосковье обработку входящих звонков по телефону 122 проводит голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Так, теперь она может еще и отменить запись на прием к врачу. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк отметил, что робот Светлана — первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она только помогала вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту.

Подчеркнем, что голосовая помощница Светлана работает в круглосуточном режиме, одновременно она может принимать шестьсот звонков и в большинстве случаев справляется без перевода абонента на оператора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды в рамках V Съезда детских врачей Московской области.