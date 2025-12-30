Голова болит «с перепою»? Врач рассказала о скрытых причинах праздничной мигрени

Врач-невролог Инна Филатова, кандидат медицинских наук, объяснила, почему новогодние праздники, несмотря на радость и веселье, могут стать причиной сильных головных болей и приступов мигрени.

По словам специалиста, до 90% случаев головной боли возникают без видимых причин и относятся к категории головной боли напряжения или мигрени. Особенность праздничного периода в том, что внешние триггеры накладываются друг на друга, увеличивая риск приступа.

Одним из ключевых факторов риска врач назвала нарушение привычного режима сна и бодрствования. Сбитые циркадные ритмы и колебания уровня серотонина приводят к повышенной возбудимости коры головного мозга. Праздничное меню также таит опасности: алкоголь, газированные напитки, сладости, а также традиционные сыры, шоколад и цитрусовые могут выступать провокаторами боли.

Мерцающие гирлянды и яркие фейерверки, по мнению невролога, создают дополнительную нагрузку на гиперактивную зрительную кору у людей, склонных к мигрени. Сильные запахи парфюма, ароматических свечей и хвои обладают аналогичным эффектом.

Парадоксально, но даже долгожданный отдых может стать причиной недомогания. Специалист пояснила, что после периода напряженной работы и стресса резкое снижение уровня гормонов стресса и последующее расширение периферических сосудов могут спровоцировать начало мигренозного приступа именно в момент расслабления.