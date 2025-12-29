«Тихий потрошитель» сосудов: врач раскрыла, как высокое давление убивает сердце и почки

Повышенное артериальное давление, которое многие считают лишь источником головной боли и временного недомогания, на самом деле является полноценным системным сбоем, медленно, но необратимо разрушающим организм изнутри. Кандидат медицинских наук Ольга Рублева в эксклюзивном комментарии для RuNews24.ru развеяла главный миф о гипертонии, обозначив четкую границу между эпизодическим скачком и хроническим заболеванием.

Если эпизодический скачок может быть спровоцирован классическими триггерами вроде острого стресса или резкой смены атмосферного давления и проявляется сердцебиением, тревогой и тошнотой, то хроническая стадия — это тихая война против собственных органов, требующая уже не ситуативных мер, а постоянной лекарственной терапии.

Польза этого медицинского пояснения — в конкретике разрушений. Рублева описывает не абстрактные «проблемы со здоровьем», а четкий патологический алгоритм. Стойкое высокое давление — это, в первую очередь, прямая атака на сердечно-сосудистую систему. Сердце, вынужденное постоянно работать с перегрузкой, отвечает утолщением своей главной мышцы (гипертрофией миокарда), что в перспективе ведет к сердечной недостаточности. Сосуды, испытывающие хронический избыточный напор, теряют эластичность, их стенки утолщаются и уплотняются, закладывая основу для атеросклероза, инфарктов и инсультов.

Но главный творческий и полезный акцент эксперта — в развенчании узкого взгляда на гипертонию как на болезнь сердца. Рублева указывает на системность поражений: цель — всегда почки. Этот парный орган-фильтр крайне чувствителен к сосудистому давлению; его нарушение приводит к появлению отеков и запускает порочный круг, когда больные почки сами начинают поднимать давление, еще больше усугубляя состояние.

Таким образом, неконтролируемая гипертония — это не просто цифры на тонометре. Это гарантированный путь к комплексной поломке: от нарушений сердечного ритма и риска сосудистых катастроф до хронической почечной недостаточности. Единственная стратегия спасения — ежедневная системная терапия, назначенная врачом, которая разрывает этот разрушительный круг и защищает все органы-мишени одновременно.

