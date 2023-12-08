Головная боль, недомогания: врач объяснила, почему нельзя засыпать голодным

Ложиться спать на голодный желудок вредно, но и передать на ночь тоже нельзя. Об этом рассказала диетолог и генетик Наталья Артемьева .

Не переходить в горизонтальное положение

По ее словам, наиболее оптимальное время для приема пищи — за три часа до сна.

«Но если была тренировка и хочется перекусить, чтобы не идти голодным спать, то это можно сделать и за час до сна, но в первые полчаса после еды ни в коем случае нельзя переходить в горизонтальное положение, потому что это может вызвать заброс кислого содержимого желудка в пищевод с последующей неприятной симптоматикой», — отметила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, даже если сначала ничего такого не наблюдается, спустя время отрицательные явления дадут о себе знать.

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Сахар снижается

Однако, подчеркнула Артемьева, и голодным ложиться спать тоже не рекомендуется.

«Глюкоза, уровень сахара в крови, может упасть, и человек начнет чувствовать недомогания, головокружения, головную боль, будет постоянно просыпаться и не сможет качественно выспаться. Нарушится выработка мелатонина ночью», — пояснила врач.

Ранее диетолог перечислила необходимые продукты для восстановления организма после заболевания.